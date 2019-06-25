«Не н****** - не проживешь»: Причину «кидалова» от Яндекс.Такси раскрыли водители

Сегодня, 11:24

«Пирамида» из комиссий вынуждает таксистов опускаться до «мошенничества».

В соцсетях клиенты «Яндекс.Такси» начали массово жаловаться на то, что водители требуют отменить краткосрочную поездку и по-хамски относятся к клиентам. Что же стало причиной подобного отношения к незнакомым людям? Согласно информации для водителей на сайте «Яндекс.Такси», сам сервис за предоставление услуг берет определенную комиссию. Год назад она повысилась до 30%, то есть треть денег за поездку водитель просто отдает. К тому же, там указано, что комиссию с таксиста также взимает и таксопарк, но ее уже устанавливает он сам и сервис к этому никакого отношения не имеет.

Так что же получается? Водитель по факту живет – там отдай, там сдай, еще и машину ремонтировать и заправлять надо. От заработанных денег остается «пшик» и дешевые поездки никак не выгодны ни одному из них. Как написал один пользователь, «не н****** - не проживешь», но все-таки простые пассажиры не виноваты в том, что «пирамида» из комиссий заставляет водителей действовать нечестно.

Таким образом, водители раскрыли причину «кидалова» от «Яндекс.Такси». Понятно, что каждый из них пытается выжить, но вот только ценой нервов и денег других людей.