В правительстве Ленобласти намечается кадровая «чистка»

Сегодня, 11:04

700 чиновников расстанутся со своими портфелями.

Со слов губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сокращение по большей части коснется обслуживающего персонала, например, курьеров.

Всего в региональном правительстве работает около 2 тыс. человек, с августа попавшим под кадровую «чистку» чиновникам начнут выплачивать выходные пособия. Но увольнение ожидает не всех, кому-то будет предложено перевестись в бюджетные учреждения.

Губернатор не исключает, что найдутся и не согласные с увольнением, те, кто попытается восстановиться через суд. Разбирательства отнимут много времени, но правительство готово к этому, заявил Дрозденко. К 2020 году местные власти должны заработать уже в обновленном составе.

О необходимости сокращения штата чиновников в России говорится много, но мало что делается. Ведь если ты сам чиновник, то ты постараешься, чтобы и твои дети продолжили славную династию держателей портфеля. Отсюда и неоправданно раздутые штаты муниципальных и региональных властей. Причина столь высокого спроса – статус государственного служащего. Что дает этот статус, мы все прекрасно знаем - будущую пенсию, о размере которой большая часть россиян может только мечтать.

Поэтому сокращение в правительстве Ленобласти вряд ли будет простым, ведь сколько разрушится надежд на обеспеченное будущее, столько исков могут направиться в суды.