Посылка как из ж**ы - «Дырявые» грузовики «Почты России» раскрыли секрет порчи посылок

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Протекающая крыша и незакрывающиеся двери стали нормой для компании.

«Почта России» давно стала символом низкой скорости доставки и плохого качества обслуживания, которое часто не стоит своих денег. Больше всего неудобств компания доставляет россиянам, когда имеет дело с небольшими и крупными отправлениями. Сложенные вдвое документы, которые заранее просят не складывать - не самый большой грех сотрудников.

Настоящие проблемы возникают с коробками, в которых нередко доставляются ценные и дорогостоящие грузы: отправляя идеальную посылку, адресант получает её как из ж**ы. Проблема заключается не только в наплевательском отношении грузчиков к работе – секрет порчи посылок раскрывают «дырявые» грузовики компании.

Как становится известно из всё новых фото, по необъятной России курсирует большое количество грузовиков ГАЗ и остатков ЗиЛ, легендарные «буханки» и другой раритет автопрома. Несмотря на новую синюю краску, «внутренности» остаются старыми – прогнившими, дырявыми и с неработающими замками. Ездят они зачастую по труднодоступным посёлкам, в плохую погоду и по отсутствующей дороге, но и в городской середе такая машина не является дикостью.

Последствия такой безалаберности предугадать несложно. Посылки доставляются не только в таком виде, словно ими играли в футбол: коробки часто влажные, разорванные, грязные, пахнущие навозом, выхлопными газами и чем-то ещё. Из-за незакрывающихся дверей коробки часто выпадают на дорогу прямо на ходу, как случалось в Новосибирске и Калининграде, например. Такой «дырявый» грузовик можно запросто вскрыть, и адресат, в итоге, не получит даже изуродованную коробку. При этом добиться от сотрудника «Почты России» составить акт о вскрытии иногда очень трудно.

Конечно, радует, что компания делает шаги навстречу цивилизации. Так, «Почта России» в последние годы закупила несколько сотен новых автомобилей Hino и Iveco. Они дальнемагистральные, а это значит, что посылка доедет целой только до крупного города назначения. Что с ней будет дальше – воля случая.