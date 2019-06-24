Разделить или помиловать? Жириновский предлагает устранить Грузию как страну за «предательство»

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Сценарий Украины повторяется и глава ЛДПР, видимо, считает, что Грузию лучше расчленить сразу.

В своих соцсетях Владимир Жириновский в очередной раз собрался решать судьбу чужой страны руками России. Он предлагает устранить Грузию как страну за «предательство». По его словам, именно Александр I великодушно освободил ее от господства Османской империи, а теперь Грузия якобы платит ей русофобией и предательством.

Мало того, что Владимир Вольфович не прав с исторической точки зрения, так как сразу же после «освобождения» Российская империя превратила Грузию в губернию и сломила ее национальное движение, как и сделала это снова через сто лет. Так, сейчас что делать с грузинским государством? Разделить или помиловать? Стоит отметить, что прежде всего Владимир Жириновский российский политик и уж никакого отношения не имеет к политической жизни Грузии. Во-вторых же, вопросы расчленения государств в современном мире вообще не стоят, чай не XVII и не XVIII век и эпоха отнюдь не империй. Разумеется, что сферы влияния сейчас играют не последнюю роль, но главе ЛДПР не стоит забываться и для начала разобраться с благосостоянием своей страны, а не заниматься проблемами Грузии или Украины.