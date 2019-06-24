Леся Рябцева: Провокации с использованием испражнений указывают на критическое положение дел в штабе Соболь

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Блогер Алексей Навальный опубликовал в своём Твиттере пост, посвященный «атаке на агитационные ларьки» его приспешницы Любви Соболь. Он узрел в «туалетном» инциденте следы столичной мэрии. По его мнению, акция направлена на дискредитацию его кандидата, чтобы окончательно вывести его из предвыборной гонки». Навальный намекает, что «нормальные», по его мнению, люди обязательно поймут, кто стоит за этими провокациями и поддержат Соболь.

Такое «громкое» заявление позабавило журналистов Антона Красовского и Лесю Рябцеву. Они в ироничной манере прокомментировали слова Навального.

Красовский сомневается, что такой инцидент выгоден кому-то, кроме самого блогера. По его мнению, весьма сомнительным представляется тот факт, что «враги» Соболь начали громко выкрикивать правительственные лозунги, убедившись, что камера оператора включена и исправно работает. Так что, получается налицо спланированная провокационная акция. Ведь «все нормальные люди» уже давно поняли, что такими методами пользуется только сам Навальный и его прихвостни, подытожил журналист.

Бывшая сотрудница «Эха Москвы» Леся Рябцева тоже не смогла остаться в стороне от такого «громкого» преступления против оппозиции. Она раскритиковала предвыборную кампанию Соболь, назвав ее скучной и никому неинтересной. Журналистка отметила, что скандальные методы привлечения внимания «навальнят» говорят лишь о том, что вся бравада о «борьбе с сильным кандидатом» - жалкий фарс.

Рябцева пишет, что подобные провокации с использованием испражнений указывают на критическое положение дел в штабе Соболь. Предыдущие попытки похайпить или организовать скандал с общественным резонансом с треском провалились. Но оппозиционные кандидаты не прекращают попыток создать искусственный интерес в СМИ, используя, мягко говоря, совсем не политические методы.

Также схожую позицию выразили авторы Telegram-канала «Акитилоп» - обвинения в столь примитивных методах мэрии Москвы выглядит по меньшей мере забавными. А попытки Любви Соболь привлечь к себе внимание, каждый раз выставляя себя жертвой, уже всем надоели.

Действительно, кому может быть выгодно привлекать внимание столь грязным способом? Сложно поверить в то, что аппарат мэра столицы пошёл бы на такие примитивные и жалкие ухищрения в борьбе с кандидатом, у которого очевидно нет никаких шансов на предстоящих выборах. Вывод невольно напрашивается сам собой – «фекальную провокацию» организовал сам блогер Алексей Навальный, чтобы получить очередную порцию дешевого и краткосрочного хайпа.