Зоошиза проснулась. Родители боятся выпускать детей на улицу

Сегодня, 20:36

Саботаж отлова животных устроили их защитники, не думая о безопасности взрослых людей и детей.

Усинск начал официальную борьбу с дикими животными на улицах. Провели аукцион, победителем стала компания «Муниципальные перевозки». Она обустроила помещение с вольерами для собак, зоной выгула и медицинского обслуживания. Всё прилично и цивильно – и людям спокойней, и собака под машину не попадёт.

Однако, зоошиза не дремлет и у радикалов случилась «ремиссия». Вместо того, чтобы понять зачем это делают власти, товарищи «защитники животных» немедля стали саботировать отлов животных, который проходил без нарушения каких-либо норм – никто собак не бил и им не вредили.

К сожалению, такие зоозащитники пользуются полной безнаказанностью – более 20 лет ни один из них ни разу не ответил ни за одного человека, пострадавшего от собак. И это если забыть о том, что из-за таких людей репутация защитников животных в целом страдает.

Ситуация с собаками в Усинске тревожная – во дворах можно встретить не одиночных животных, а целые стаи бродячих псов. Это заставляет родителей бояться не только выпускать детей на улицу гулять, а даже самим опасаться выходить из дома.

Но зоошиза проснулась и теперь органам власти придётся потрудиться, чтобы выполнить поставленную муниципалитетом задачу.