Знай свой шесток! Вожатые лагеря в Евпатории возомнили себя отдыхающими вместо детей

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Наплевательское отношение к детям со стороны персонала убедило маму одного из ребят больше никогда не возвращаться в этот лагерь.

Сезон посещения школьниками лагерей уже давно открыт. Родители, желая порадовать своих детей, оплачивают им путевки на отдых, но не всегда это оборачивается хорошими эмоциями для ребенка. Так, одна из мам опубликовала на сайте отзывов неприятное сообщение в адрес лагеря в Евпатории, пгт Заозерное. По ее словам, инфраструктура у лагеря замечательная. Есть и стадионы, и выход к морю, и бассейн. Претензии у женщины имеются только к организации отдыха. Она считает, что нужно наиболее грамотно подбирать персонал, который будет работать с детьми. А в данном случае вожатые возомнили себя отдыхающими вместо детей и вообще не желали вникать в их проблемы и конфликты.

Камнем преткновение также стало и питание. По словам женщины, вожатые шли в столовую есть первыми и некоторые вкусные продукты просто не доходили для детей. Такое вопиющее безразличие к подопечным должно быть непременно отмечено руководством и подбор персонала необходимо совершать не «спустя рукава». Также стоит отметить, что раз вожатый решил работать с детьми – так знай свой шесток и зариться на чужие блага в данном случае не стоит. Ведь заработная плата и так будет начислена. А отдыхать за счет детей просто неприемлемо, уже не говоря о наплевательском отношении к ним.