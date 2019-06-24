Они пытались: за что с ЕГЭ в 2019 году удалили более 800 человек?

Вчера, 17:15

Рособрнадзор обнародовал данные о нарушениях, зафиксированных во время проведения единых госэкзаменов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал представителям СМИ о нарушениях на ЕГЭ-2019. Всего с экзаменов удалили 812 человек, что примерно на 25 % меньше, чем в прошлом году (тогда сдачу выпускных испытаний прервали для 1083 человек). Но чем же таким запрещённым пытались воспользоваться люди в этом году? По словам Кравцова, 355 человек были удалены за телефоны, а 323 – за шпаргалки. Почему досрочно покинули экзамены ещё 134 испытуемых – не сообщается.

Безусловно, тот факт, что было зафиксировано меньше нарушений, чем в прошлом году, говорит об определённом прогрессе. Правда, число всё равно остаётся значительным, учитывая принимаемые меры безопасности, ведь даже использование металлоискателей всё равно не может в полной мере воспрепятствовать проносу телефонов. Удалённые люди успешно проходили проверки перед входом, а гаджеты у них обнаруживались уже непосредственно на экзаменах. Есть предположение, что пройти на ЕГЭ с телефонами сумели более 355 человек. Но это лишь догадки.

Напомним, что для участия в едином госэкзамене в 2019 году было зарегистрировано почти 750 тыс. человек.