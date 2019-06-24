До инфаркта не далеко: Видео авиакатастрофы напугало пассажиров на борту самолёта

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Для исключения массовой истерии авиалинии следовало бы тщательней контролировать транслируемые видео.

Наученные катастрофой с самолетом «Сухой Супрерджет» бояться за собственную жизнь, летающие россияне близко к сердцу воспринимают любые ситуации, касающиеся их благополучия и безопасности.

Но, вероятно, одна из авиалиний посчитала, что людям на борту ее самолета нечего бояться, поэтому сотрудниками было включено видео ужасной авиакатастрофы, которое напугало пассажиров. О новостях не совсем к месту рассказал клиент этой авиалинии в Сети.

Клиенты посчитали, что такими видеозаписями до инфаркта довести не далеко. Ведь в салоне могли находиться люди, испытывающие страх и тревогу из-за полета. А если нагнетать ситуацию подобными роликами, то можно было ожидать любой реакции пассажиров и любых последствий.

Люди, охваченные паникой, представляют огромную опасность для тех, кому удалось справиться со своими нервами. Пост вызвал волну бурного обсуждения данной ситуации.

Пользователи согласились, что со стороны борт-проводников было весьма глупо транслировать подобные записи, так сказать «под руку» тревожным пассажирам. Некоторые поделились своими историями неудачных полетов.

Пользователи, а вероятно и сам автор, сделали для себя выводы: ни при каких условиях не смотреть страшилки перед вылетом и непосредственно на борту самолета. Лучше попытаться уснуть, или найти собеседника для интересного коротания времени полета.