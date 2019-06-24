Ваше право истечь кровью: Пациента с открытой раной «послали» в другую больницу

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В лечебном заведении не оказалось никого, кто смог бы оказать помощь.

Вопиющий случай произошел в травмпункте Красноярской межрайонной клинической больницы №7 по улице Баумана. Обратившемуся с открытой травмой кисти пациенту не смогли оказать помощь ввиду отсутствия врачей.

Свои мытарства в травмпункте пострадавший и его друг сняли на телефон и выложили в социальных сетях. Из персонала в больнице присутствовали только санитарки и пожилой охранник, ставший на «защите» служебных помещений.

Друг больного пытался найти хоть кого-то, кто оказал бы первую помощь. Для этого он пытался открыть все кабинеты подряд, там, где этого у него получалось, грубо просили выйти и не мешать плановой уборке помещений. А в это время сам пострадавший сидел в приемном покое, с пропитанным насквозь кровью бинтом прикрывающим рану.

Но самое циничное прозвучало из уст охранника, предложившего использовать свое право написать отказ от оказания помощи и отправиться в другую больницу.

Возмущение пользователей соцсетей понятно, оказалось, что в этом травмпункте такое отношение к пациентам в порядке нормы. В интернете масса негативных отзывов в адрес этого лечебного заведения Красноярска.

Якобы круглосуточная работа на практике оказывается фикцией, а пациент с более серьезной травмой просто истечет кровью, дожидаясь помощи.