Совсем страх потеряли? МегаФон ставит клиентов перед фактом подключаемой услуги

Сегодня, 14:30

Обманутые абоненты уже предпочли оператору его конкурентов - МТС и Yota.

В соцсетях появилось множество жалоб от россиян на то, что «МегаФон» ставит клиентов перед фактом подключаемой услуги, тарифа и так далее и вообще не спрашивает, а нужно это им или нет. Один из пользователей получил иной тариф и потребовал изменить его на прежний, но условия возврата повысили стоимость тарифа в месяц, что, естественно, мужчину не устроило. Он принял волевое решение и «ушел» к оператору МТС. Другой клиент также поделился, что устал от автоматически подключаемых услуг без его разрешение и собрался переходить на Yota.

Проблемы «МегаФона» налицо, но почему же оператор поступает так пренебрежительно по отношению к своим абонентам. Представитель в соцсетях уверяет, что это сделано ради оптимизации и удобства клиентов, но у самих россиян иное мнение на этот счет. Женщина высказала мнение, мол, «раньше прокатывало» и теперь оператор просто не глядя меняет тарифы на более дорогие, ведь с молчаливого согласия гражданина и происходят такие изменения.

Но теперь МТС, например, старается идти навстречу своим клиентам и смягчает условия тарифов либо же предлагает альтернативу, что делает оператора более выгодным в глазах абонентов. Разумеется, имидж компании укрепляется. По всей видимости, больше не удастся принуждать абонентов к смене тарифа на угодный компании. И «МегаФон», пока не потеряет достаточное количество клиентов, не поймет, что стоит ценить каждого пользователя и создавать удобства связи именно ему, а не себе.