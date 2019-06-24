Без паники: в Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в российских вузах

Сегодня, 13:15

Более того, число бесплатных позиций в университетах РФ обещают увеличить.

Недавно в ряде СМИ прошла информация о том, что в обозримом будущем число бюджетных мест в российских вузах может сократиться на 17 %. Однако представитель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов эти сообщения не подтвердил, погасив развитие паники.

По словам парламентария, количество бюджетных мест не сократится. Правда, для этого нужно будет изменить формулу закона «Об образовании», по которой на 10 тысяч молодых людей приходится 800 бюджетных мест в вузах. Никонов считает, что демография меняется, поэтому и существующее число необходимо увеличить. Что и планируется сделать. «России нужно больше образованных людей, а не меньше», – считает Вячеслав Алексеевич.

Выходит, бесплатных мест не просто не станет меньше, наоборот, их число увеличится, причём практически пропорционально количеству абитуриентов, что, безусловно, не может не радовать. Кроме того, позитивным моментом является и изменение демографической ситуации, ведь наблюдается рост числа выпускников школ, в сравнении с предыдущими годами. Значит, прогресс действительно есть. Но слова Никонова пока остаются только словами, поэтому будем ждать действий. Впрочем, позитивный тон ситуации всё равно задан.