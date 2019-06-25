«Где мои извещения?»: Клиентка «Почты России» может остаться без мебели из-за халатности сотрудников

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Срок хранения фурнитуры истекает через 7 дней, а 19 уведомлений так и не были доставлены.

Клиенты «Почты России» не перестают жаловаться на качество обслуживания в отделениях по всей стране, а реакция персонала оставляет желать лучшего.

Очередной скандал вокруг главного предназначения сервиса — доставки - разгорелся с небывалым размахом. Клиентка «Почты России» может остаться без долгожданной мебели из-за халатности сотрудников отделения.

По ее словам, габаритная покупка ожидает ее в месте вручения с конца мая. Однако, ни одно из 19 извещений не были доставлены почтальоном.

«Где мои извещения!? Я не хочу потерять кучу фурнитуры из-за каких-то дятлов», - высказалась автор на странице Twitter.

Клиентка утверждает, что она уже дважды ходила в отделение почты для выяснения ситуации. Но сотрудники, якобы, просто разводили руками с виноватыми лицами, рекомендуя подождать еще.

Судя по гневному посту, злость все же взяла вверх над молодой девушкой. Автор поста пообещала большие проблемы местному отделению «Почты России», если 19 извещений не будут доставлены в кротчайшие сроки.

Такое массовое безразличие сотрудников службы доставки «Почта России» заставляет задуматься: а стоит ли вообще связываться с данным сервисом, ведь страшно что-то заказывать. Дорогостоящие посылки просто могут отправиться обратно из отделения почты, доставив получателям много проблем и хлопот по установлению ее дальнейшего местоположения.