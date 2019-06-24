Сайт дал сбой: РЖД вместо билета прислали клиенту «ошибку»

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Возникшая вчера проблема с работой онлайн сервиса компанией умалчивается.

Из сообщений возмущенных пользователей в соцсетях, можно сделать вывод, что вчера, 23 июня, в первой половине дня «лёг» сервер РЖД, обслуживающий покупку билетов. Но информации по этому поводу, а уж тем более извинений за причиненные неудобства, на официальном сайте компании нет.

Клиент оплатил картой свой билет, деньги благополучно списались, но вместо билета на электронную почту получил сообщение об ошибке. В нём указывалось, что формирование билета невозможно. Но более всего клиента возмутило сопровождавшее сообщение о том, что билет во вложении и напоминающее, что его необходимо распечатать.

Отслеживающая возмущенных клиентов служба РЖД сделала замечание и отправила пользователя на онлайн-сервис искать свой билет. Хорошо, если человек опытный пользователь, есть шанс разобраться и найти его там, а если бы на его месте был малоопытный пенсионер, или это был возвратный документ. Тогда «плакали» ваши денежки.

Еще один факт, говорящий за возможный сбой системы, опубликован в соцсетях примерно в одно время с первым сообщением. Женщина попыталась заказать билет через интернет, но сервис РЖД не отреагировал.

Попытки заказать через мобильное приложение, как и через приложение с ноутбука, желаемого результата не принесли, система не реагировала.