Настолько любят работать? Россияне не хотят четырёхдневной рабочей недели

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Главная причина опасений – возможное снижение доходов.

ВЦИОМ с помощью метода телефонного интервью провёл опрос среди 1600 респондентов, проживающих в России, в возрасте от 18 лет. В центре внимания было недавнее предложение главы правительства Дмитрия Медведева о сокращении рабочей недели до четырёх дней. В ходе исследования выяснилось, что почти половина жителей РФ (48 процентов) отрицательно относится к предложению премьера, и лишь 29 процентов опрошенных инициативу поддержали. Но почему россияне не хотят сокращения рабочей недели? Неужели все они так любят много работать?

Всё дело в возможном сокращении доходов: меньше рабочих часов – меньше зарплата. Такие опасения имеют под собой очень серьёзную почву, поэтому, как и любая другая реформа, идея о сокращении рабочей недели должна долго обсуждаться. Кроме того, необходимо убедить россиян в том, что четырёхдневка не повлечёт за собой снижение зарплат, иначе предложение обречено на провал.

Напомним, что Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочей недели в связи с техническим прогрессом. Никаких точных сроков, естественно, не называлось, поэтому такая история пока что выглядит утопией.