Воздух нынче дорог? «МегаФон» списал со счета абонента 350 рублей «просто так»

Сегодня, 22:14

В конце месяца клиент был крайне удивлен отрицательным балансом на номере, которым даже не пользовался.

Мобильный оператор «МегаФон» вызывает все больше нареканий со стороны абонентов. Все громче звучат голоса о том, чтобы перейти к другому оператору. Очевидно, предчувствуя возможные убытки из-за массовой перебежки абонентов под крылышко более лояльных собратьев, «МегаФон» решил урвать шерсти клок с каждого клиента.

Один из клиентов пожаловался, что «МегаФон» зашел слишком далеко в своих «махинациях» и списал с его счета 350 рублей «просто так». Крымчанин рассказал, что когда он решил съездить на материк, то приобрел сим-карту, дабы не оставаться без связи. При этом он пополнил счет только на месяц с учетом интернета и звонков ровно на 350 рублей. Потом он отложил сим-карту до поры до времени, чтобы воспользоваться ею уже в июле. Каково же было его удивление, когда обнаружил отрицательный баланс в -350 рублей, когда там должен был красоваться 0.

Абонент поспешил пожаловаться на это непотребство в службу поддержки «МегаФон», но там ему объяснили, что он не воспользовался вовремя услугой «Добровольная блокировка». А когда клиент потребовал, чтобы ему перенесли оплаченные им же услуги на следующий месяц, последовал отказ, дескать при отрицательном балансе это невозможно. В итоге последовал добивающий ответ, что деньги были списаны за «обновление пакета». Теперь, чтобы получить возможность звонить в июле, он должен будет заплатить уже 700 рублей. Вместо этого клиент подумывает просто «потерять» симку, а то воздух нынче слишком дорог.