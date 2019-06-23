Сеть гипермаркетов METRO может сменить владельца и уйти из России

Сегодня, 22:07

Чешский бизнесмен вместе с соинвестором предложили 6,6 млрд долларов.

Чешский предприниматель Даниэль Кретинский (состояние 2,9 млрд долларов по сведениям Forbes) вместе с инвестиционным партнёром из Словакии по имени Патрик Ткач сделали предложение сети гипермаркетов METRO. Они оценили немецкую компанию Metro AG в 6,6 млрд долларов в евро – 5,8 млрд, предлагая 16 евро за обычную акцию и 13,8 евро за привилегированную. Руководители METRO отказались, сообщив, что это «существенное недооценка» немецкого продавца продуктов питания.

Правда, конечное решение ещё не приняли и руководители посоветовали акционерам немного подождать и ничего не предпринимать. Однако, чех озаботился поддержкой – Haniel Finance Deutschland GmbH, у которого есть 15% акций METRO, поддержал предложение 2 инвесторов. Кстати, на данный момент у чешского миллиардера уже есть 10,9% акций дистрибьютора, а Федеральное антимонопольное ведомство Германии расширило границы владения акциями немецкого ретейлера до 35%. Планы Кретинского по приобретению сети гипермаркетов стали известны в январе.

Что же произойдёт, если чех сможет выкупить контрольный пакет? Уйдёт ли в таком случае METRO из России, при смене владельца, или все торговые связи останутся в нынешнем виде? И сможет ли чешский бизнесмен купить сеть вообще?