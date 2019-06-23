Товары иностранные – доставка отечественная: Почта России лишает граждан заказов из-за границы

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Заказы или отправляются обратно, либо просто не доходят до рук получателя, жалуются клиенты.

В соцсетях клиенты «Почты России» в очередной раз пожаловались, что сервис лишает россиян заказов из-за границы. Проблемы случаются в пунктах сортировки. Например, один из клиентов сообщил, что именно там почему-то его посылка из Японии отправилась обратно, так как якобы неправильно был указан адрес получателя. Молодой человек по итогу потерял тысячу рублей из-за ошибки сортировщика. Ему, конечно, предложили вновь отправить посылку, но какой в этом толк, если ее могут отправить обратно. Стоит учесть, что номер телефона получателя также был указан на посылке, но сотрудники почему-то решили это проигнорировать.

Там же другой клиент сообщил, что «Почта России» потеряла его дорогую фигурку, которую он заказывал из США. Самое грустное в этих историях то, что никто не возмещает убытки, причиненные гражданам.

Конечно, товары иностранные, но доставка отечественная и это создает определенные трудности для россиян, которые хотят качественный сервис за свои деньги, а получают платное «нечто», к сожалению.