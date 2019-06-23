«Я бы и за бесплатно их потрогал»: Россияне высмеяли врача-узиста, который отказывается «работать за спасибо»

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Доктор жалуется, что ему мало платят за обследование женской груди и обманывают с профосмотрами.

Медики продолжают пенять на свои мизерные зарплаты, но россияне все меньше настроены их жалеть, поскольку именно они стоят в очереди в поликлиниках, и именно им, по мнению тех же врачей, нужно взвалить на себя обязанности по обеспечению материальных плюшек для медработников.

Один из представителей этой благородной профессии пожаловался своим подписчикам на маленький гонорар за ультразвуковое исследование молочных желез. По мнению врача-узиста, он получает необоснованно мало и не желает дальше «работать за спасибо», поскольку это самое спасибо ни в карман положить, ни на хлеб намазать. Подозревая, что его обманывают, доктор поинтересовался у коллег, сколько им платят за подобные исследования в частных клиниках и государственных медучреждениях. Он обвинил свое начальство в том, что его заставляют принимать бесконечное количество пациенток, но не платят за это должным образом.

Как пояснил автор поста, на полноценное УЗИ должно отводиться не меньше часа, а его заставляют описать состояние пациенток за пять минут. Медик посетовал на то, что на медицинских форумах его не хотят слушать, больше ратуя за профессионализм докторов и забывая, что медики тоже люди, и им тоже хочется кушать.

Однако и вне медицинских форумов медика тоже не поддержали. «Испугался трогать грудь. Я бы и за бесплатно их потрогал», - высмеяли россияне врача-жалобщика. Другим показалось надуманным, что герою истории нужен целый час, чтобы исследовать пациентку, когда другие врачи справляются с этим за 15 минут, обследуя человека «от и до».