Готовь сани летом: С февраля нельзя получить талоны на Госуслугах в Мурманской области – клиент

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Хорошо, что отец решил пройти медкомиссию в детсад задолго до наступления 1 сентября.

На прошедшей прямой линии с президентом задали очередной вопрос об очередях к врачу. Ответили, что можно без проблем записаться на приём в любой день. Однако, по рассказу мужчины из Мурманской области становится ясно, что не всё столь легко.

Перед поступлением в детский сад, ребёнок должен пройти врачебную комиссию из 8 специалистов до 1 сентября. Конечно, проще всего это проходить как можно раньше – пока отсутствует ажиотаж.

Далее в истории рассказываются мытарства отца. Ещё в феврале на сайте Госуслуг были постоянные ошибки и висело объявление о возможных ошибках при записи к врачу. Обратились в регистратуру клиники – отправили получать талоны к медикам через Госуслуги. Техподдержка сайта сказала, что проблема известна, через пару недель починят.

Повторное обращение к сайту осуществили в марте – ошибок уже не было, но никаких записей к врачам не происходит. В регистратуре всё то же – талоны не выдаём, только карты. Отправили на сайт Полармед. А там талонов нет и в регистратуре тоже пожимают плечами. В итоге выяснили, что талоны выкладываются только на следующую неделю в 9 утра в пятницу. Дальше отец сообщил, что смогли обойти всех врачей лишь к концу мая.

Вот так вот, готовь сани летом и проходи комиссии как можно раньше.