Позвони в рельсу: Безмолвие филиала «Аэрофлота» доводит клиентов до истерики и нервного срыва

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Непыльная работёнка в колл-центре авиакомпании даже привлекла пассажирку в качестве возможного трудоустройства.

Во время посадки в самолёт нередко возникают недоразумения между служащими авиакомпании и пассажирами относительно багажа. Многие сталкивались с требованиями отправить в грузовое отделение небольшой рюкзак или сумку с самыми необходимыми вещами, которую предполагалось взять с собой в качестве ручной клади.

Чтобы ещё до полёта и регистрации на рейс решить этот вопрос, клиентка авиакомпании «Победа» попыталась позвонить в колл-центр и прояснить интересующее. Однако, все её намерения пошли прахом, когда она длительное время слышала в трубке длинные гудки, а ей так никто и не ответил. Как говорится, с таким же успехом, можно было «позвонить в рельсу».

В конце концов служащий филиала «Аэрофлота» отозвался, но выслушав вопрос, попросил обождать минуту и надолго пропал. Девушка стала понемногу закипать, поскольку такое телефонное общение влетает в копеечку – от 55 до 60 рублей за минуту, не считая времени ожидания и разговора с оператором. Но работник «Победы» не особо спешил, понимая, что человек «на проводе» приносит прибыль компании.

Такое отношение, не просто доводит до возмущения, но способно вызвать нервный срыв и истерику клиента. После случившегося, клиентка в размышлении: не стоит ли устроиться в колл-центр авиакомпании – работа не сложная, к телефону можно подолгу не подходить, а зарплата «капает» стабильно».