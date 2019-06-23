«Хуже клопов и тараканов»: МегаФон без ведома абонента подключил платную услугу

Сегодня, 17:08

За подписку на новостной канал у клиента снимали по 35 рублей в день без его ведома.

Снова обман россиян и снова «засветился» МегаФон на этой арене. Этот раз оператора уличили в «воровстве денег» со счета жителя северной столицы. Известно уже немало случаев, когда оператор связи снимал необоснованно деньги со счета, потом возвращал, масса жалоб на качество связи, хотя сами они себя называют лучшими в России. Не тут то было. Лучшие не играют в «подковёрные игры» с деньгами абонентов.

МегаФон без ведома абонента подключил мужчине платную услугу, за которую ежедневно снимали по 35 рублей в день. И только случайно зайдя в свой «личный кабинет» на сайте оператора, петербуржец заметил подключенную услугу. Мужчина конечно же отключил её и пожаловался оператору. В своем блоге он дал свой отзыв оператору сети: «Мегафон - хуже комаров, клопов, тараканов и насморка», - пишет мужчина.

И это только один замеченный случай, а сколько по всей стране таких обманутых граждан, не подозревающих о том, что они «кормушка» для МегаФона. И так продолжается на протяжении многих лет, сколько существует оператор, считает петербуржец. Не удивительно, что столько людей «бегут» к другим компаниям, где тоже хоть и не всё гладко, но не сдирают деньги за услуги, которые клиент не просил.