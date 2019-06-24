«Срываете научное мероприятие!»: «Аэрофлот» потерял чемодан крупного российского ученого

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В багаже находились очень важные документы, отсутствие которых может угрожать потерей репутации историка.

Очередной «багажный» скандал разгорелся вокруг российского «Аэрофлота», который умудрился потерять чемодан крупного российского ученого.

«Срываете научное мероприятие! Нет — произволу „Аэрофлота“» — пожаловался доктор исторических наук.

Мужчина рассказал на своей странице в Facebook, что уже более суток один из двух его чемоданов находится неизвестно где. А он, как ученый международного уровня, не может идти на важную презентацию в домашних тапках и шортах. По его словам, это будет настоящий позор. И от лица возмущенной научной общественности светила выразил протест: «Хватит терпеть это издевательство. Верните чемодан!».

Автор, однако не уточнил, насколько важные для него документы находились в потерянном багаже. Пользователи, посетившие страницу ученого отметили, что он может требовать компенсацию от авиаперевозчика. Маленькое возмещение в размере 600 рублей.

Также комментаторы рассказали, что это не единичный случай.

В последнее время авиакомпания стала чаще терять пассажирский багаж. Серьезные проблемы с обслуживанием, возникшие в результате многочисленного сокращения работников «Аэрофлота» стремительно понижают уровень доверия клиентов. Постоянные жалобы могут привести к массовым отказам от услуг данного авиаперевозчика.