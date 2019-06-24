«Срываете научное мероприятие!»: «Аэрофлот» потерял чемодан крупного российского ученого

В багаже находились очень важные документы, отсутствие которых может угрожать потерей репутации историка.
Очередной «багажный» скандал разгорелся вокруг российского «Аэрофлота», который умудрился потерять чемодан крупного российского ученого.
Мужчина рассказал на своей странице в Facebook, что уже более суток один из двух его чемоданов находится неизвестно где. А он, как ученый международного уровня, не может идти на важную презентацию в домашних тапках и шортах. По его словам, это будет настоящий позор. И от лица возмущенной научной общественности светила выразил протест: «Хватит терпеть это издевательство. Верните чемодан!».
Автор, однако не уточнил, насколько важные для него документы находились в потерянном багаже. Пользователи, посетившие страницу ученого отметили, что он может требовать компенсацию от авиаперевозчика. Маленькое возмещение в размере 600 рублей.
Также комментаторы рассказали, что это не единичный случай.
В последнее время авиакомпания стала чаще терять пассажирский багаж. Серьезные проблемы с обслуживанием, возникшие в результате многочисленного сокращения работников «Аэрофлота» стремительно понижают уровень доверия клиентов. Постоянные жалобы могут привести к массовым отказам от услуг данного авиаперевозчика.