Посланники Ада: Опоздания и отсутствие кондиционеров превращают электрички РЖД в душегубки

Сегодня, 14:30

Жара +45 и столпотворение пассажиров делают поездки серьёзным испытанием для россиян.

Существенные изменения к лучшему на многих участках деятельности РЖД лишь сильнее подчёркивают негативные явления в тех местах, которых не коснулись перемены. Особенно ярко недостатки проявляются в летнее время, когда пассажиропоток возрастает, а показания столбика термометра превышают отметку в 30 градусов.

Поездка в подмосковной электричке в эту пору года настолько впечатлила жителя Московской области, что он назвал поезда РЖД – посланниками Ада на Земле. Неудивительно: в вагонах столпотворение людей, что при отсутствии кондиционеров, превращает электричку в душегубку.

Кроме этого, стоит лишь взглянуть на онлайн-расписание пригородных поездов, легко убедиться, что опоздания стали привычным делом. На воспетой классиком ветке Москва-Петушки задержки прибытия составляли от 5 до 10 минут на каждой станции – РЖД, словно специально, старается продлить мучения людей.

По отзывам других пассажиров, особое неудовольствие вызывают так называемые евроокна, которые приоткрываются совсем немного и не пропускают хороший поток свежего воздуха в вагон. При такой жаре, кондиционеры, где они есть, не справляются со своими функциями. К тому же, многие проводники и вовсе их не включают, опасаясь перегрузки системы электроснабжения.