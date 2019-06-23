Рейс задержали, поесть не дали: Аэрофлот по-свински отнесся к своим пассажирам

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Пассажиров задержанного рейса «морили голодом» на борту самолёта.

За последние пару месяцев у Аэрофлота появилась какая-то странная «фишка», которая отличает компанию от остальных - отмена и задержка рейсов. Сказались ли на этом недавние трагические события в Шереметьево с «Суперджетом», или же проверка технического состояния воздушного судна перед вылетом превратилась в паранойю - доподлинно неизвестно. Зато известно то, как проходит время для пассажиров на борту задержанного рейса.

Накануне, на очередном задержанном рейсе на 6 часов, Аэрофлот по-свински отнесся к своим пассажирам. Мало того, что рейс задержали, так и поесть не дали. Пассажиры всё это время сидели на борту голодными и злыми. Некоторые начинали тихо паниковать, поскольку в памяти свежи воспоминания того злополучного дня в Шереметьево. Россияне давно отмечают такое отношение Аэрофлота к пассажирам задержанных рейсов. Тоже самое относиться и к самим перелётам - отменяют рейсы когда хотят и куда хотят. А людям потом приходится искать срочные альтернативы. Так было накануне, когда аэрофлот отменил 26 рейсов, якобы из-за грозы (теперь боятся летать в грозу?), в то время как другие авиакомпании работали в штатном режиме. Не удивительно, если на всех 26 рейсах были пресловутые «Суперджеты», коих у Аэрофлота 50.