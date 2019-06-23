Отдел опеки идет к вам! Родители, чьи дети при ОРВИ посещают детсад, будут наказаны

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Жесткая проверка ожидает те семьи, в которых систематически нарушаются права ребенка.

Родители, чьи дети при ОРВИ посещают детсад, будут наказаны. Ведь сплошь и рядом наблюдается ситуация, когда весьма занятые родители приводят не здорового ребенка в дошкольное учреждение. Ссылаясь на злого начальника, отказавшего в больничном, они подвергают опасности не только других малышей, но и воспитателей.

С такой ситуацией столкнулась молодой специалист в одном из детских садов. По ее словам, она за 3 года работы, едва ли не каждый день ругается с «неадекватными» родителями, которые или сами приходят больными, или приводят в группу своих зараженных чад. В отместку на участившиеся отчисления, родители якобы пишут жалобы на воспитателя.

Воспитатель пожаловалась, что в середине июня она опять ушла на больничный по причине больного горла. По ее словам, мамы руководствуются мыслью: «Я работаю, мне девать ребенка некуда. Ничего страшного».

В таком случае, родителям следует дать совет не удивляться, так как отдел опеки вместе с представителями прокуратуры уже идут к вам. Ведь воспитатель или заведующая детским садиком имеют право обратиться с жалобой за нарушение обязательных правил по ежедневному приему малолетних воспитанников. Если же данные органы не смогут вразумить «вечно работающую мамочку», то можно обратиться в Роспотребнадзор.