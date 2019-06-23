Лето – пора отравлений? Сотрудник «Магнита» раскрыл тайну испорченных продуктов в магазинах

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В негодность продукты могут прийти из-за старого оборудования на складах.

Пользовать социальной сети «ВКонтакте» из Великого Новгорода опубликовал неоднозначное видео со своего места работы. Благодаря тому, что видео оказалось в тематической группе для сотрудников торговой сети «Магнит», можно сделать вывод, что запечатлённое на видео подсобное помещение также принадлежит одному из «Магнитов» города.

Мужчину удивило, что холодильные агрегаты в подсобке имеют белый налёт. Очевидно, это охлаждённый конденсат, который плотно укрепился на решётке. Отметим, что показанные в видео агрегаты призваны охлаждать складские помещения и поддерживать в них необходимую для хранения продуктов температуру, параллельно подсушивая воздух при высокой влажности.

Две главные причины появления конденсата на холодильных поверхностях постоянно описываются специалистами в Сети. Согласно первой, в помещении может быть большая разница температур, а согласно второй, у агрегатов сломана дренажная система, которая выводит конденсат. Обе причины являются серьёзным поводом для беспокойства, но поскольку продукция в бутылках накрыта картоном, проблемы с текущей в товар водой магазин испытывает не впервые.

Опубликовав видео в Сети, сотрудник «Магнита» раскрыл тайну и портящихся продуктов во многих крупных магазинах. Не секрет, что супермаркеты нарушают правила и позволяют себе хранить бутылки, мясо, хлеб, овощи и консервы в одном помещении в целях удобства и экономии. Возможно, в этой подсобке такое тоже практикуют, тем самым просто подвергая товар риску. Кроме того, влажность в складском помещении – особенно в летнюю пору отравлений – провоцирует появление грибков, которые тоже умеют проникать в продукты питания.