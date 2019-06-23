Колобок, колобок, не убивай нас! Опасные аттракционы продолжают убивать маленьких россиян

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И если в США и Японии в таких случаях владельцев карают огромными штрафами или закрывают парки, то в РФ сертификация продолжает оставаться «делом добровольным».

С началом летнего сезона малыши и их родители потянулись в парки развлечений. Аттракционы становятся изюминкой зоны отдыха. Батуты, колесо обозрения, карусели и другие замысловатые чудеса механики, приводящие ребят в восторг, однако все чаще аттракционы становятся угрозой для жизни. Не успели россияне прийти в себя после трагедии на батуте в Улан-Удэ, как снова трагическое происшествие уже в московских Сокольниках. Трое подростков сорвались с сооружения под названием «Колобок», когда висели вниз головой, одна из пострадавших получила тяжелейшие травмы, из-за чего может остаться инвалидом.

И тут назревает вопрос – кто в этом виноват? Вариантов, как правило, три. Первый – виноваты сами дети, которые пренебрегли правилами безопасности – не пристегнулись, высовывали руки и ноги во время поездки или вращения и делали прочие вещи, которые небезопасно делать во время сеанса. Вариант второй – техническая неисправность устройства, которая случилась уже после того, как аттракцион был допущен к эксплуатации.

И третье – когда аттракцион был заведомо с дефектом, о котором знали владельцы и проверяющие, но понадеялись на русский авось за большую взятку. Где и какой конкретно вариант является правильным сказать сложно. В Улан-Удэ, к примеру, родителям пострадавших детей, заплатили компенсацию, а прокуратура завела уголовное дело по факту. На кого и с какой формулировкой неизвестно. Очевидно, чтобы удовлетворить всех: и тех, кто считает, что виноваты владельцы, и для тех, кто подозревает сговор с проверяющими органами.

В Кургане после того, как на колесе обозрения тяжело травмировалась шестилетняя девочка, техники, обслуживающие аттракцион максимально могут получить условный срок. 500 тысяч рублей обошелся владельцам неисправного батута из Якутии случай с искалеченным ребенком. А мальчик теперь никогда не сможет ходить. В Чите сорванный батут убил четырехлетнюю девочку.

Аналогичные происшествия продолжают происходить. По всему видно, что штрафы и условные сроки никого не пугают, а игра с детскими жизнями стоит свеч. И вот что удивительно, в РФ не ведется статистика смертности детей на аттракционах, хотя уже в этом году произошло не менее десяти случаев. Также ничего не известно о структуре, контролирующей качество сооружений. Есть лишь ассоциация, члены которой проходят обязательную проверку, но вступление туда – дело добровольное.

Остальные владельцы парков развлечений творят, что Бог на душу положит и аттракицоны продолжают убивать маленьких россиян. А гражданам остается или не посещать аттракционы в принципе или каждый раз бормотать, скрестив пальцы «Колобок, колобок, не убивай нас!».

Для сравнения, в США или Канаде подобные парки закрывают, а недобросовестных хозяев сажают в тюрьмы. Самое мягкое наказание для хозяина аттракциона – это штраф в 145 тысяч долларов. Следствие показало, что крепление оказалось вдвое тоньше, чем положено. Западное правосудие решает вопрос вины и невиновности в таких случаях в считанные дни, у нас Фемида зачастую пребывает в многолетних раздумьях.

Для примера, после трагического случая в Огайо в 2016 году, парк закрыли еще до окончания следствия, хоть был большой шанс, что десятилетний ребенок пренебрег правилами безопасности.