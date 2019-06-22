Отдали уже Украине? В «Билайне» клиентов убеждают, что «Крым - не Россия»

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Людей пугают страшными ценами и признают, что «чёрно-жёлтый» оператор не хочет иметь дел с проблемными регионом.

Клиенты «Билайна» с недавних пор имеют возможность получить в фирменных салонах компании не только актуальные услуги, но и узнать важную информацию, которая, впрочем, может оказаться весьма противоречивой. К примеру, что «Крым – не Россия». Именно в этом, если верить сообщениям в сети, убеждают клиентов в «Билайне» с недавних пор. Тут же люди интересуются, что регион уже отдали Украине?

О подобном инциденте в своём Twitter рассказала россиянка, которая собралась работать на территории полуострова. Клиентка «Билайна» запросила информацию у салоне оператора о ценах на обслуживание в рамках её тарифного плана в Крыму, на что и получила шокирующий ответ. Представители популярного оператора связи отговорили её от использования услуг их компании на полуострове, запугав огромными ценами. «Крым – не Россия. Купите лучше там себе симку, не едьте туда с российской симкой – дороже будет», - пересказывает слова сотрудников «Билайн» девушка.

Как известно, в Крыму действительно трудно найти национальных операторов связи и даже госкомпании вроде РЖД и «Почты России» до сих пор не решаются обозначить здесь своё присутствие. Тем не менее, открыто заявлять, что Крым – не Россия до последнего времени в сфере обслуживания никто не решался.