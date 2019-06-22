900 рублей одна вакцина: Антипривочники не хотят платить больше – мнение

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Противники прививок угрожают жизни и здоровью других детей, требуя вернуть непривитых детей в российские школы.

Стало известно, что несколько мам записали обращение к Владимиру Путину с призывом к возвращению непривитых детей в школы. Они говорят о том, что каждый родитель имеет право выбирать – делать ли вакцинацию своего ребенка, но многие считают, что это не так. Во-первых, зараженный ребенок способен распространить инфекцию и спровоцировать болезнь не столько у привитых детей, сколько у таких же непривитых и это обернется для школы карантином. Во-вторых, все-таки ребенок – это не собственность и выбор он сам не делает, но в будущем страдает именно он.

В соцсетях девушка поделилась тем, что одна вакцина от столбняка стоит 900 рублей и она ее сделала. Также женщина рекомендует делать прививку, ведь болезнь достаточно опасная а подхватить ее легко – наткнулся на ржавый гвоздь и «привет, столбняк». В действительности 900 рублей – это немало и, возможно, что антипрививочники просто не хотят платить больше.

Но стоит ли оно того? Разве нужно экономить на здоровье ребенка? Да, проверять вакцину, которую вкалывают малышу, безусловно, стоит, но лишать его организм защиты просто нельзя.