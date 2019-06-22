Растеряши в белых халатах: Крымская поликлиника «посеяла» анализы клиента, лишив его работы

Сегодня, 16:07

Возможная ошибка медперсонала создала серьёзные проблемы для мужчины на службе.

Во многих трудовых коллективах существует стандартная практика – проходить регулярный медосмотр. Как правило, его проводят в поликлинике по месту жительства. Молодой крымчанин был направлен для сдачи нескольких анализов, с последующим обязательным предоставлением справок в военкомат, где ему должны были оформить документ, необходимый для дальнейшей работы.

Всё прошло благополучно, но когда мужчина явился за результатами, то ему была отдана лишь информация по анализу крови, остальные же, включая флюорографию, как ему было сказано, благополучно потеряли. На все просьбы крымчанина «растеряши» в белых халатах лишь разводили руками и предлагали повторно пройти процедуры.

При этом, было совершенно понятно, что флюорографию нельзя проходить чаще, чем раз в полгода и прохождение медкомиссии в военкомате откладывается на неопределённый срок. Молодой человек попытался объяснить военным медикам, что районная крымская поликлиника «посеяла» результаты его анализов, лишив его возможности трудиться.

Ситуация получилась патовая: анализы сданы и утеряны, некоторые из них пересдать не получится в ближайшее время, военкомат печать не ставит, руководство не допускает к работе. Некоторые комментаторы, откликнувшиеся на публикацию в соцсети, уверяли, что результаты должны остаться в медицинской документации, но и там, как полагают, также может твориться неразбериха и «потерянность».