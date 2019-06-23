Замуровали, демоны: МегаФон «не отпускает» клиента к другому оператору и проверяет данные по кругу

Сегодня, 05:30

Мужчина явно «уплывает» из рук оператора и он делает все возможное, чтобы задержать «жертву», считает абонент.

В соцсетях один из абонентов «МегаФона» пожаловался на то, что оператор «не отпускает» его к другому оператору и проверяет данные по кругу. Из-за этого время клиента тратится, а его проблема все не решается. Конечно же, представитель компании «МегаФон» откликнулся на жалобу, но разрешилась ли ситуация в пользу клиента – неизвестно.

Оператор, естественно, не любит упускать клиентов из-под своего покрытия, и, видимо, делает все возможное, чтобы удержать его, но в данном случае работа по «задержанию» велась неправильно. Абонент должен чувствовать отличный сервис и сам желать пользоваться услугами оператора, а не кричать в соцсетях «замуровали демоны» и угрожать обратиться в компетентные органы.

В соцсетях, конечно же, видно, что «МегаФон» заботится об абонентах и старается откликаться на возникшие со связью проблемы, но порой это не решает фундаментальные моменты. Ведь у многих все равно имеются камни преткновения, и они не исчезают только по отклику представителей оператора. Стоит решать проблемы в корне и тогда абоненты не станут повально отказываться от услуг столь широко распространенного «МегаФона».