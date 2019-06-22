«Сшибают деньги!»: «Аэрофлот» «приписал» пассажиру несуществующие сантиметры к ручной клади

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Мужчину не пускали на борт без доплаты за «неформатный» чемодан.

Конфликт между перевозчиком и пассажиром произошёл в Новосибирске незадолго до рейса в Санкт-Петербург. Несколько минут обескураженный мужчина пытался добиться от сотрудников аэропорта объяснений, почему его заставляют отправлять чемодан в багажное отделение и, соответственно, платить за него дополнительные деньги.

Возмущение возникло на фоне предыдущего рейса пассажира, которым он прилетел из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По его словам, из северной столицы его выпустили с этим же чемоданом в ручной клади, то есть тогда перелёт обошёлся ему на несколько сотен рублей дешевле. В порывах возмущения пассажир записал конфликт на видео и опубликовал в YouTube.

Стоит отметить, что недовольство пассажира понятно, и он имеет право обвинять «Аэрофлот» в том, что ему просто «приписали» несуществующие сантиметры к чемодану и теперь «сшибают деньги». В залах аэропортов авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» или его «дочки», устанавливают калибраторы ручной клади: если сумка или чемодан не вписываются в норму, их отправляют в багажный отсек, а пассажира просят доплатить разницу авиакомпании. Видимо, разные аэропорты по-разному калибруют устройства.