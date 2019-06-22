Привет, каменный век! Обнищавшая «Почта России» присылает извещения о посылках на огрызках бумаги

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«SMS? Нет, не слышали!», скорее всего, так отреагируют сотрудники почты в Нижнем Новгороде о современном способе сообщения о посылках.

Жительница Нижнего Новгорода, ожидая прибытие посылки, была очень удивлена, в каком виде было доставлено извещение. Оно пришло на обороте старого бланка, где от руки был написан адрес и фамилия получателя.

Поражённая женщина в городском паблике призвала помочь бумагой для принтера обнищавшей «Почте России», которая присылает сообщения на огрызках ненужных накладных. Комментаторы очень поразились такому формату сервиса, выглядевшего как привет из каменного века, и поинтересовались у землячки, почему она не получает SMS-сообщения из почты о необходимости забрать посылку.

Новгородка сообщила, что ей никто и не предложил зарегистрироваться в электронном виде. Похоже, на местном отделении не все знакомы с современными реалиями и предпочитают разносить уведомления по-старинке. А поскольку отдел снабжения почты работает из рук вон плохо, то крылатая фраза «с бумагой в стране напряжёнка» получила второе дыхание.

Впрочем, не все были столь категоричны и поделились своими впечатлениями. По словам читателей, им очень удобно получать сообщения в приложении «Почты России», которое функционирует весьма пристойно. При этом, участились жалобы самих сотрудников почты – на условия труда, размер зарплаты, большой объём работы и нехватку самого необходимого.