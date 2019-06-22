А как же россияне? Минфину следовало бы предложить рядовым гражданам советские магазины «Березка»

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Похоже только иностранным дипломатам хотят создать комфортные условия проживания в России.

На портале правовых актов опубликован проект постановления Минфина об организации магазинов беспошлинной торговли в России. Другими словами - это подобие duty free в аэропортах. Вот только радоваться не стоит рядовым гражданам. Дело в том, что магазины планируют организовать только для иностранных дипломатов, консулов, сотрудников диппредставительств и членов их семей. Подобные магазины существовали в СССР, под названием «Березка». Там иностранные дипломаты могли купить за валюту и рубли всё, чего только душа пожелает, при повальном дефиците продовольствия в стране.

Новые «Березки» будут работать по такому же принципу и также за доллары, евро или рубли. Сотруднику диппредставительства необходимо только предъявить своё удостоверение. Очевидно, что в советский период такие магазины были организованы для более комфортного пребывания дипломатов в стране, но что сейчас? Неужели дипломаты не могут купить те или иные продукты сейчас в России или получить посредством дипломатической почты? Возможно, Минфин хочет таким образом удовлетворить потребности иностранных дипломатов.

А как же россияне? Для них эти магазины будут недоступны. Хотя Минфину следовало бы предложить рядовым гражданам советские магазины «Березка», особенно для малоимущих. Ведь согласно последним опросам, четверть россиян могут позволить только самое необходимое в питании, буквально выживая от зарплаты до зарплаты. В Москве и Санкт-Петербурге (там и хотят открыть «Березки) такая проблема не особенно наблюдается, а вот в регионах заметно выше уровень бедности. Для рядового гражданина это стало бы приятным сюрпризом от правительства. А иностранные дипломаты и сами в состоянии приобрести то, что им необходимо по любой цене.