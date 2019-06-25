Резонансное дело сестер Хачатурян подходит к концу

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Последние несколько дней соцсети гремят сообщениями об участи сестер Хачатурян, которые прошлым летом убили своего отца. Без сомнений, дело девушек – самое громкое дело о домашнем насилии в последнее время на территории России.

После того, как сюжет о сестрах попал в новости, стало известно о насилии (физическом и сексуальном) и издевательствах со стороны их родного отца. Факт насилия подтвержден расследованием, однако сестрам Хачатурян все равно светит лишение свободы на срок от 8-ми до 20-ти лет.

В середине июня стало известно, что сестрам Хачатурян, повинным в убийстве отца, вынесли окончательный приговор. Их обвиняют в нарушении пункта «Ж» статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, то есть преднамеренное убийство, совершенное группой лиц. Наказание – лишение свободны на срок 8-20 лет.

В поддержку Крестины, Ангелины и Марии высказалось множество медийных персон. В их числе: Ксения Собчак, Алена Водонаева, Юрий Дудь, Алика Смехова, Анна Седокова. Активисты запустили флешмоб в защиту девушек. Знаменитости в Instagram и Telegram не устают писать посты в поддержку сестер, с призывами к властям пересмотреть постановление суда.