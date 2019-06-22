Трамбуют людей в Суперджеты: «Аэрофлот» обманом заставляет пассажиров рисковать жизнями

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Люди боятся летать на SSJ-100 после трагедии в Шереметьево, но авиаперевозчик хитростью вынуждает их регистрироваться на потенциально опасный рейс.

Клиент для «Аэрофлота» - пустое место. Так о крупнейшем авиаперевозчике России сегодня иногда отзываются пассажиры. Поводом к тому стало решение компании массово вернуть в строй проблемные Суперджеты. Есть повод подозревать, что перевозчик обманом заставляет пассажиров рисковать своими жизнями.

После трагедии в Шереметьево, когда в результате пожара на рейсе SSJ-100 погиб 41 человек, компания резко ограничила использование этих самолётов. Вскрылись некоторые аспекты в работе отечественных лайнеров, которые напугали экспертов. Однако уже вскоре «Аэрофлот», вероятно, понял, что терять деньги от простоя Суперджетов хуже, чем терять репутацию, и решил вернуть лайнеры в строй. Причём сделать это, похоже, решили без ведома пассажиров.

Так, на портале «Отзовик» клиент «Аэрофлота» рассказал, что перевозчик меняет самолёты Boeing и Airbus на Sukhoi Superjet 100 в последний момент, когда на рейс выкуплены уже почти все билеты и люди попросту не хотят отменять полёт. Причём, сделали это представители авиакомпании, как считает пассажир, из-за того, что на рейсы SSJ-100, помня о трагедии, никто не покупает билеты. Вот в итоге, похоже, и «трамбуют людей» в эти самые Суперджеты с целью, возможно, заставить их любить «Аэрофлот», отучив тем самым бояться SSJ-100. Как на это посмотрят люди? Время покажет.