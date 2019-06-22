Кондиционера нет, вагон разбитый: Пассажиры РЖД своими силами борются с разрухой в поездах

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Поездки в составах РЖД всё чаще напоминают путешествие на машине времени.

Клиенты РЖД отмечают, что наряду с качественными изменениями, во многих поездах остаются незыблемые вещи, которые греют душу и переносят воспоминаниями в далёкие годы.

Например, насколько бывает приятно пассажиру, разместившегося согласно купленному билету, увидеть, как никелированный карниз со шторкой падает при малейшем прикосновении к нему. Сколько бы человек ни старался, но защититься от летнего солнца было невозможно – планка регулярно вываливается из своих гнёзд в раме окна.

Вскоре пассажир убеждается, что в вагоне кондиционера либо вовсе нет, либо он не работает. Не исключено, что в эту минуту могут нахлынуть воспоминания о поездках 20-30-летеней давности, в таких же условиях – шторка падает, кондиционера нет, туалет грязный.

Привычные ко всему путешественники, своими силами борются с разрухой в поездах, приводя в порядок разбитые вагоны и обеспечивая для себя сносные условия. Например, карниз с помощью различных ухищрений укрепляется в окне, а из подручных средств мастерится веер, заменяющий кондиционер.

Приблизительно в таком духе рассказали о своей поездке пассажиры одного из маршрутов РЖД, наверняка не являющегося уникальным. На такие мелочи, как отсутствие вагона-ресторана уже никто не обращает внимания, ведь, пользуясь многолетним опытом, россияне всегда могут захватить в дорогу приготовленную дома снедь. В любом случае, граждане остались благодарны РЖД за небольшое путешествие во времени.