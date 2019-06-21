Закладка должна быть только в книге - Наркоманы лишают детей школ и детсадов

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500 школ и 1000 детсадов можно было построить на 4,1 трлн рублей, которых Россия недосчиталась из-за наркомании.Эксперт считает, что

Российское образование и дошкольное воспитание «тянут на дно» наркоманы. Накануне федеральный проект «Трезвая Россия» подсчитал убытки страны и выяснилось, что отчасти наркоманы лишают детей школ и детсадов. Из-за этой тяжелой зависимости совершается множество краж, разбойных нападений, грабежей, теряется трудовой ресурс, тратятся огромные средства на содержание диспансеров и медучреждений. В целом, сумма набежала немалая - 4 трлн 100 млрд рублей, а это почти 4% от ВВП. Вероятно, российскому законодательству нужен срочный пересмотр законов в этой сфере.

По данным управления главной государственной экспертизы, стоимость школы на 550 детей оценивается до 400 млн рублей. Детский сад же вдвое дешевле обходится, имея среднюю стоимость 200 млн рублей. При условии постройки современных учебных и дошкольных учреждений, а также оборудования их самыми современными технологиями - для государства это было бы невероятным «подарком», впрочем, как и самим россиянам и молодым семьям. Ведь как раз молодые мамы и отцы озабочены тем, как и куда пристроить свое чадо в детсад, потом в школу. Часто сталкиваясь с проблемой нехватки мест, и как следствие, коррупции и поборов.

Решить проблему не так просто, однако можно. Для этого необходимо пересмотреть как уголовную ответственность за изготовление, хранение и распространение, так и даже за употребление наркотических веществ. Также необходимо провести колоссальную работу следственных органов, МВД и спецслужб по выявлению и ликвидации наркотиков на территории страны. Ведь закладка должна быть только в книге, а не под лавочками и в урнах с наркотиками. Необходимо ужесточить контроль за оборотом наркотических препаратов, которые также нередко попадают к наркозависимым гражданам России.

Это позволит не только снизить смертность в стране, но и качественно повысить уровень жизни. Ведь, построив необходимое количество школ и детских садов, можно приниматься за восстановление здравоохранения, строить больницы и пускать эти средства на самые важные проекты для российского общества. Что непременно отразится и на внутренних настроениях общества.