Ребёнок - не тягость: В Россию ползёт страх «не вывезти» детей - а зря

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Острая нехватка рождаемости порождена кризисом, но эксперты говорят, что волнения напрасны.

Всё меньше молодых людей в России сегодня хотят завести ребёнка, не говоря уже о двух или трёх малышах. Замедление роста рождаемости видно с 2015 года, то есть сразу после начала экономического кризиса. Понятно, что большинство россиян отказываются заводить детей из-за тяжёлых финансовых условий – девушки и женщины идут на аборт с мыслью «я не потяну».

На этом фоне в Россию ползёт глобальный страх «не вывезти» детей. А зря, ведь всё это является очень большой глупостью. Опросы показывают, что большинство женщин, сделавших аборт, впоследствии жалеют о своём решении. Психологи же утверждают, что мотивы абортов во многих случаях являются надуманными.

Недавно ООН подсчитала, что к 2100 году в России останется не больше 100 млн человек. Первые шаги в этом направлении мы видим уже сейчас. Люди боятся брать на себя ответственность за маленькую жизнь в непростое время. Но можно вспомнить как наши предки после Великой Отечественной войны при тяжелейших условиях, в разрухе и нищете дарили новые жизни одну за другой. Не благодаря, а вопреки. Статистика тех лет говорит, что полуголодные и бедные советские женщины явили на свет миллионы детей. Так в чём проблема сегодняшнего поколения?

Психологи объясняют, что большинство женщин, которые приходят на приём с желанием сделать аборт, говорят о проблемах в отношениях и финансовых трудностях. Нет жилья, стабильного дохода, поддержки партнёра или даже уверенности в себе. В итоге оказывается, что ребёнок для них - вовсе не тягость, просто сложилось такое мнение. Мнение это подкреплено стереотипами, давлением посторонних и всё той же неуверенностью в себе. На деле же выясняется, что почти всегда удаётся найти выход и сохранить одну маленькую жизнь. Позже молодые мамы с ужасом вспоминают, что когда-то хотели отказаться от своего ребёнка.

Нельзя не отметить роль в этих процессах государства. Ведь ухудшение демографии и прогнозы о сокращении населения на 40 млн, наверняка, должны пугать власть. Ходят разговоры о необходимости запрета абортов, введения уголовного наказания за них. Подобная практика уже вводится в США и она враждебно воспринимается обществом. В России последствия будут ещё хуже – россиянки всё чаще будут прерывать беременность нелегально, а значит бесконтрольно и в ужасных условиях.

На самом деле люди хотят помощи, а не запретов от чиновников. Видеть не только деньги, а и заботу: качественную медицину, образование, социальную помощь, в том числе в виде работы психологов. Ведь именно грамотный специалист, способный разложить все «за» и «против» по полочкам порой становится тем спасательным кругом, который помогает избежать глупости.