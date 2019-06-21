В действиях полицейских, задержавших Ивана Голунова, выявили нарушения

Сегодня, 16:39

Уголовное дело Ивана Голунова, которому вменялось покушение на сбыт наркотических веществ передают в прокуратуру города Москвы. Оттуда оно пойдет в Следственный Комитет Российской Федерации.

Как стало известно, МВД РФ выявило нарушения в действиях полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова.

Нарушения были найдены в ходе повторной проверки дела сотрудниками отделов собственной безопасности ГУ МВД РФ в Москве. Из-за найденных ошибок и было принято решение передать дело в СКР.

Однако, пока неизвестно о каких именно нарушениях и недопустимых действиях идет речь. В МВД от комментариев на эту тему воздерживаются.

Иван Голунов был задержан шестого июня в Москве. Ему были подкинуты наркотики. Ивана отвезли в отделение полиции, где, по его показаниям, избивали, не давали вызвать адвоката или созвониться с родными, не хотели взять образцы для анализа на принятие наркотиков, и не вызывали скорую, вплоть до момента, когда Ивану стало плохо. 11 июня, после многочисленных событий, глава Министерства Внутренних Дел Владимир Колокольцев объявил о том, что все обвинения с Голунова сняты, а замешанные в его деле генералы сняты с должностей.