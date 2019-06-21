Катафалк для аллергиков: Водитель «Яндекс.Такси» устроил травлю клиентов освежителем

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Цветы в салоне авто могут угрожать здоровью некоторых пассажиров.

Многие пользователи «Яндекс.Такси» сталкивались с недовольством водителей, если от клиента исходит сильный запах парфюма или алкоголя. Порой претензии высказываются без особого такта и, даже, с использованием непарламентских выражений. Пассажиры также не отстают и жалуются на иногда не самую благоухающую атмосферу в салоне.

Впрочем, водитель такси из Барнаула оригинальным способом решил сделать приятное и себе, и клиентам. Сев в авто, можно заметить, что «торпедо» украшено живыми цветами, которые многим создают определённое настроение и добавляют положительных эмоций.

Одна из пассажирок опубликовала в городском паблике комплиментарный пост, отметив стремление Сергея создать романтическое настроение у клиентов. Однако, не все согласились с этим. Читатели обратили внимание, что есть люди, которым неприятен запах цветов – свежий воздух гораздо предпочтительнее.

Более того, водитель не подумал, что среди потенциальных клиентов могут оказаться аллергики, для которых это будет вынужденным поводом прекратить поездку. Помимо проблем для здоровья, это повлечёт за собой разбирательства с сервисом, жалобы на шофёра, возврат денег и тому подобное.

Изощрённое ассоциативное мышление некоторых породило мрачные картины: машина в цветах очень напоминает катафалк, что может особо впечатлительным надолго испортить настроение, а верящих в приметы может отправить на снятие порчи.

Кроме этого, водитель такси, посчитав, что цветов будет недостаточно, устроил травлю клиентов освежителем воздуха «Ёлочка», подвешенного на зеркало заднего вида. Нашлись и такие, которые решили не усложнять ситуацию и предположили, что папа-таксист украсил свою машину для маленькой дочки, что вполне может оказаться недалеко от правды.