Бомжевать не придется - Эксперт нашел выход из «смертельного захвата» тарифов ЖКХ

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Услугу отопления можно сделать дешевле и надежнее всего одним щелчком пальцев. К такому выводу пришел эксперт, который рассказал о настоящей проблеме россиян с платежами за горячую воду и теплоснабжение. Как выяснилось, суть всей проблемы заключается в том, что управления ЖКХ продолжают «толочь воду в ступе», заменяя гнилые стальные трубы на такие же, которые спустя несколько лет тоже начнут течь. В том числе, из-за стоимости труб рассчитывается конечная цена за отопление и водоснабжение, которая часто бывает неподъемной для россиян. Эксперт нашел выход из «смертельного захвата» тарифов ЖКХ.

Прогресс не стоит на месте, и уже давно изобретены новые композиционные материалы гораздо эффективнее стали и чугуна, например, полимерные и «пластиковые» трубы. Они гораздо легче, дешевле, и что самое главное - долговечнее стальных. Возможно, жителям городов и регионов следовало бы просить управляющие компании и ЖЭКи производить замену на полимерные трубы, вместо неэффективных стальных. И тогда не придется бомжевать после оплаты всех «грабительских» тарифов за отопление.

Данный расчет сразу решит несколько проблем. Во-первых, стоимость отопления и водоснабжения снизится. Во-вторых, уйдет проблема ежегодных внезапных прорывов труб в отопительный период. В детских садах и школах детям не придется мерзнуть зимой. Единственным препятствие становится бюрократическая машина и боязнь внедрения чего-то нового, способная сломать любые изменения или затянуть процесс согласования на долгие годы.

Тоже самое касается и регулярных отключений горячего водоснабжения летом из-за «опрессовки» и проверки состояния труб, профилактических проверок котельных. Ведь давно можно было распределить нагрузку на котельные таким образом, чтобы при отключении одной - другая брала на себя некоторые кварталы, а район оставался бы с горячей водой, пусть даже не круглосуточно, но в самые необходимые часы. И всему та же причина - бюрократия и боязнь что-то менять. Достаточно одного щелчка пальцев от власти, чтобы принять и разработать подобные меры. По словам президента на «Прямой линии», власть стремится к улучшению соцобеспечения и модернизации социально значимых объектов для россиян, куда и входят сети водо- и теплопровода.