Зажмотили пенсию покойницы - Клиент раскрыл главный страх отделений «Почты России»

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От разгильдяйства до любви к клиенту - один нагоняй.

«Почта России» в очередной раз удивила россиян организацией работы, а вернее – её отсутствием. Клиент рассказал, как он сумел побороть бюрократию компании и раскрыл главный страх отделений.

Так, мужчина объяснил, что недавно у него умерла бабушка, у которой осталась недополученная пенсия. Поскольку деньги пенсионерке приносили почтальоны на дом, то и обратился за средствами он в ближайшее отделение «Почты России». Однако там пенсию покойницы «зажмотили», заявив, что оснований для выдачи денег родственникам у них нет.

Растерянный клиент долго не думал и тут же отправился в областное управление «Почты России» за разъяснениями. Выяснилось, что все документы о праве получения пенсии умершей родственницы у него имеются, а значит, и оснований в отказе у почтальонов не было.

«Меня приняли, выслушали и... Через 15 минут я выслушивал извинения за сотрудников отделения и поехал на почту получать деньги. И знаете обращение сотрудников отделения резко поменялось, улыбки, пожеланиями хорошего дня и прочие прелести», - пишет автор.

В итоге всё те же сотрудники, которые лишь недавно посылали мужчину «подальше» с его проблемой, мгновенно изменились в лице и уже с улыбкой принесли свои извинения. Россиянин отметил, что из-за некомпетентности одного работника компании он потерял 4 часа, но в целом остался доволен реакцией руководства «Почты России» на инцидент.