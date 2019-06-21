Провал года: «Девочка Жарикова» плюнула на свалку в Серпухове

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Погибающий из-за свалки «Лесная» город беспокоит Екатерину Кириллову меньше, чем крохотное детское пособие.

В эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» прорвалась молодая мама, которая уже через пару часов стала мемом в Рунете. Екатерина Кириллова претворилась нуждающейся и поинтересовалась у президента, почему пособие на детей от полутора до трёх лет такое мизерное (50 руб/мес). Кроме того, уже с первых месяцев жизни детки в Подмосковье стакиваются с проблемой попасть в ясли, куда без льгот и связей не пролезть.

Вопросы действительно важные и имели бы ценность, если бы их задавала реальная нуждающаяся мамочка из Серпухова, а не богатая чиновница. Екатерина Кириллова не стесняется своего статуса и выкладывает в соцсети профессиональные свадебные фото, с отдыха, вечеринок, в окружении дорогих авто. Даже с президентом она разговаривала на фоне детской кроватки, стоимость которой, по разным данным, примерно равна 60 тысячам рублей.

Выяснить место её работы тоже удалось благодаря соцсети, но вскоре Екатерина убрала эту графу, а позднее вовсе закрыла страницу. Но в Сети остались интервью девушки, где её должность надёжно закреплена в титрах.

Обломом года этот вопрос стал и для других жителей Серпухова, которых травят полигоном ТБО «Лесная». Он давно исчерпал свои возможности и стал эпицентром будущей экологической катастрофы, но Кириллова, похожа, не опасается даже за своего ребёнка, раз решила воспользоваться шансом на миллион и задать президенту настолько абсурдный вопрос.

Разумеется, можно было бы предположить, что Екатерина мать-одиночка или единственный добытчик в семье. Но её 25-летний муж Никита – известный молодёжный активист, куратор Городской школы молодёжного актива и член Городского молодёжного совета, который получил награду главы Серпухова за «активное участие в реализации муниципальной программы «Молодёжь Серпухова».

После провала на федеральном телевидении Екатерину прозвали «девочкой Жарикова», имея в виду мэра Серпухова Дмитрия Жарикова. В городе считают, что именно он мешает закрытию свалки «Лесная», чем подвергает жизни жителей смертельной угрозе из-за онкологических заболеваний. Екатерина якобы работает на стороне мэра-«вредителя», а на свалку и вовсе «плюнула».