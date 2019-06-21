«Надули» на возврате: Клиента РЖД «наказали» за покупку билетов у посредника

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Потеря 4 тысяч рублей за отмену поездки «на юга» не входила в планы россиянки.

Жительница Уфы заранее распланировала свой отпуск и заблаговременно приобрела железнодорожные билеты в Адлер. К её большому сожалению, жизненные обстоятельства изменились, и она была вынуждена отказаться от поездки к Чёрному морю.

Стоит оговориться, что билеты туда и обратно она покупала онлайн на одном из сторонних ресурсов, а не на сайте РЖД. Попытка сдать электронные проездные документы несказанно удивила женщину.

Она отдавал себе отчёт, что будут удержаны некоторые средства за возврат и услуги, но оказалось, что уфимке придётся расстаться почти с половиной суммы – 4 тысячами рублей.

Цена за два рейса - Уфа-Адлер и Адлер-Уфа, составила, согласно прейскуранту РЖД, около 8600 рублей и, по правилам, ей должны были вернуть практически полную стоимость, без учёта сервисных наценок.

Достаточно взглянуть на опубликованные в Сети положения и убедиться, что вначале пассажир осуществляет возврат электронного билета в направлении «обратно», затем – «туда». Это должно происходить вне зависимости, где приобретались проездные документы – на сайте РЖД или на стороннем ресурсе.

Тем более, что до отправления поезда ещё больше месяца и женщину никак нельзя упрекнуть в создании форс-мажорной ситуации, когда билеты сдаются с существенными денежными потерями. Однако, клиента «наказали» за легкомысленную покупку у посредника. Сейчас она считает, что её «надули» на возврате и изыскивает способы вернуть деньги в максимальном объёме, как обещано правилами.