«Гадить» станут меньше? Тарифы на вывоз мусора снизят в Новосибирске

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Изменения вступят в силу с 1 июля.

Соответствующий приказ подписан департаментом по тарифам региона 18 июня. Снижение тарифов стало возможным после того, как правительство России приняло постановление о снижении сборов за негативное воздействие на окружающую среду, позволившее удешевить захоронение отходов на полигонах.

Тарифы на вывоз бытовых отходов для населения Новосибирска и Новосибирской области снизятся на 4%, около 4 рублей в денежном выражении, и составят 88,62 руб. за кубический метр.

Ранее жители сел и деревень области высказывали недовольство. По их мнению, тарифы были слишком высокими. Областная администрация приняла решение тарифицировать отдельно каждый район.

После снижения тарифов надеяться на то, что «гадить» станут меньше, не приходится. Проблемы со стихийными свалками это не решит. Вероятно, те, кто и раньше не платил за вывоз мусора, а сваливал его в ближайший овраг, делать это не перестанут.

Экологи бьют тревогу, стихийные свалки представляют собой серьезную эпидемиологическую опасность. Не убранное после пикника место со временем превращается в мусорный полигон. Разлагающийся мусор выбрасывает в атмосферу огромное количество метана, загрязняются грунтовые воды, отравляется почва. Для того, что бы исправить ситуацию, необходимо кардинально поменять отношение к проблеме у простых граждан, уверены защитники природы.