Колхоз уехал, свиньи остались - Пассажирка «РЖД» раскрыла тайну провала «мусорной реформы»

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На раздельный сбор мусора в поездах плюют с высокой колокольни, ровно как и во дворах.

Новые двухэтажные поезда РЖД искренне удивили журналистку Анастасию Кулагину. Но больше не своей современностью и технологичностью, а отношением персонала к ней. В частности, пассажирка «РЖД» раскрыла на своей странице в Facebook тайну провала «мусорной реформы».

Из поста Кулагиной становится понятно – колхоз уехал, а свиньи остались. Несмотря на все инновации и нововведения в РЖД, к бытовым проблемам здесь обходятся «спустя рукава». По крайней мере, об этом говорит сама журналистка, попробовавшая себя в роли клиента компании.

Она утверждает, что при поездке в двухэтажном составе РЖД её поразило наличие раздельных контейнеров для сбора мусора. Кулагина было удивилась правильному отношению компании к отходам, но тут же разочаровалась.

«Проводница быстро спустила меня с небес на грешную землю - посмотрела как на чокнутую и говорит: «Вы что, всерьёз думаете, я буду мусор сортировать? Мне что, делать нечего?! Мы просто едем мимо баков и выкидываем прям из поезда все мешки подряд, никто их не сортирует», - пересказывает журналистка.

На вопрос же, зачем вообще РЖД закупать такие поезда, проводница оскандалившегося поезда ответила, что она, мол, тут не при чём, а во всём виноват производитель.

«И правда, как бы все мы ни при чём», - констатирует Кулагина.

Достоверность данной истории проверить не представляется возможным, однако удивляться подобному отношению вряд ли можно. Даже в комментариях к посту журналистки люди пишут, что подобное отношение к «мусорной реформе» наблюдается повсюду. Именно в этом кроется причина ее тотально провала.