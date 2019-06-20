«П…, б…ь!»: Легендарный Дзюба выматерился на «Прямой линии» с Путиным

Сегодня, 17:12

Реклама шаурмы от «Дневника Хача» футболисту очень не понравилась.

Только отгремела «Прямая линия с Владимиром Путиным», но уже успела запомниться необычными шутками от президента и казусами гостей студии. В центре внимания оказался легендарный футболист Артем Дзюба — он, не стесняясь камер, выматерился прямо в студии.

Хоть слова спортсмена и не были зафиксированы звукозаписывающими устройствами, смышленые россияне смогли прочитать негодование по губам. Видео с Дзюбой и смеющимся рядом с ним актером Александром Петровым моментально разлетелось по социальным сетям и telegram-каналам.

«П…, б…ь!» — красно возмутился капитан сборной России по футболу.

Оказалось, что причина сего негодования со словесным недержанием крылась в рекламе шаурмы от Амирана Сардарова, основателя канала «Дневник Хача». Пользователи из России также не разделили настрой блогера во время общения с Владимиром Путиным, поддержав спортсмена в реакции. Россияне считают, что блогер упустил возможность помочь гражданам, забыв об их насущных проблемах.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на защиту Сардарова, пристыдив футболиста за нецензурщину. Испытывает ли «испанский стыд» за «минуту славы» федерального масштаба сам Дзюба — пока неизвестно.