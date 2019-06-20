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Реакция чиновников на «подзатыльник» от Путина - лучшее тому подтверждение.

Очередная «Прямая линия», проведенная президентом Путиным, хоть немного, но уже работает. Об этом можно судить по молниеносной реакции региональных чиновников, которые бросились исправлять накопленные «косяки» сразу президентского нагоняя.

Не без рекомендаций правительства РФ, отложив отпуска в длинные шкафы, управленцы всеми силами пытаются показать, что они заботятся о своих гражданах. И вот результат налицо: в Свердловской области власти нашли решение «мусорной проблемы» всего за 60 минут. С последствиями неработающей реформы не могли справиться около полугода, а после обращения местного населения к руководителю страны способы нашли всего за час.

Такие же последствия общения с Владимиром Владимировичем наблюдают и в Тюменской области, где на протяжении 20 лет в селе нет водопровода. Обитатели небольшого села Каскара вынуждены ходить в соседнее поселение или ездить в Тюмень за бутилированной водой.

В ходе прямого эфира Путин весьма удивился, что в самодостаточной Тюменской области может не быть доступа к воде. Но факт остается фактом.

Не успела закончиться «Прямая линия», а «чудо» уже свершилось: в село была направлена экспертная группа и репортеры десятков телевизионных каналов для освещения проблемы водопровода.

Исходя из того, что региональные чиновники готовы действовать во благо горожан только под страхом наказания со стороны Путина, логично заключить, что «Прямая линия» несколько раз в год повысит уровень жизни россиян.